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Сегодня, 11:16

Шевченко вышел во второй круг турнира в Ханчжоу

Сергей Разин
корреспондент
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Казахстанский теннисист Александр Шевченко в первом круге турнира в Ханчжоу обыграл аргентинца Марко Трунхельити со счетом 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 47 минуты. На счету 23-летнего представителя Казахстана 4 эйса и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

Во втором круге Шевченко встретится с соотечественником Михаил Кукушкин.

Ханчжоу (Китай)

Турнир ATP Hangzhou Open

Призовой фонд 1 000 630 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Шевченко (Казахстан) — Марко Трунхельити (Аргентина, Q) — 6:1, 6:1

Александр Шевченко

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