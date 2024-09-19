Шевченко вышел во второй круг турнира в Ханчжоу

Казахстанский теннисист Александр Шевченко в первом круге турнира в Ханчжоу обыграл аргентинца Марко Трунхельити со счетом 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 47 минуты. На счету 23-летнего представителя Казахстана 4 эйса и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6. Во втором круге Шевченко встретится с соотечественником Михаил Кукушкин. Ханчжоу (Китай) Турнир ATP Hangzhou Open Призовой фонд 1 000 630 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Александр Шевченко (Казахстан) — Марко Трунхельити (Аргентина, Q) — 6:1, 6:1