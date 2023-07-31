Шевченко вышел во второй круг турнира в Вашингтоне, обыграв Кресси

Российский теннисист Александр Шевченко обыграл американца Максима Кресси в первом круге турнира ATP в Вашингтоне (США) — 6:3, 7:6 (10:8). Встреча продлилась 1 час 41 минуту. Шевченко сделал 3 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Кресси 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. Во втором круге Шевченко сыграет с американцем Себастьяном Кордой. Вашингтон (США) Турнир ATP Citi Open Призовой фонд 2 013 940 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Александр Шевченко (Россия) — Максим Кресси (США) — 6:3, 7:6 (10:8)