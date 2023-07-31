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Сегодня, 22:54

Шевченко вышел во второй круг турнира в Вашингтоне, обыграв Кресси

Мария Гусева
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Российский теннисист Александр Шевченко обыграл американца Максима Кресси в первом круге турнира ATP в Вашингтоне (США) — 6:3, 7:6 (10:8).

Встреча продлилась 1 час 41 минуту. Шевченко сделал 3 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету Кресси 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Во втором круге Шевченко сыграет с американцем Себастьяном Кордой.

Вашингтон (США)

Турнир ATP Citi Open

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Шевченко (Россия) — Максим Кресси (США) — 6:3, 7:6 (10:8)

Теннис
Александр Шевченко
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