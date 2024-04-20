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Сегодня, 13:19

Штруфф обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Мюнхене

Сергей Разин
корреспондент
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Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф в четвертьфинале турнира в Мюнхене обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 7:5, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. На счету 33-летнего немца 6 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

В полуфинале Штруфф встретится с датчанином Хольгером Руне.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ян-Леннард Штруфф (Германия, 4) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) — 7:5, 6:4

Феликс Оже-Альяссим
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