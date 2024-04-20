Штруфф обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Мюнхене

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф в четвертьфинале турнира в Мюнхене обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 7:5, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. На счету 33-летнего немца 6 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. В полуфинале Штруфф встретится с датчанином Хольгером Руне. Мюнхен (Германия) Турнир ATP BMW Open Призовой фонд 579 320 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертьфинал Ян-Леннард Штруфф (Германия, 4) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) — 7:5, 6:4