Штруфф обыграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Мюнхене

Сегодня, 13:19
Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф в четвертьфинале турнира в Мюнхене обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 7:5, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. На счету 33-летнего немца 6 эйсов и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
В полуфинале Штруфф встретится с датчанином Хольгером Руне.
Мюнхен (Германия)
Турнир ATP BMW Open
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ян-Леннард Штруфф (Германия, 4) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 5) — 7:5, 6:4