Штруфф уступил 192-й ракетке мира в полуфинале турнира в Гштааде

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф в полуфинале турнира в Гштааде уступил французу Кантену Алису со счетом 3:6, 6:7 (2:7).

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. На счету 34-летнего немца 2 эйса, 6 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В финале 192-я ракетка мира встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Маттео Берреттини (Италия).

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Кантен Алис (Франция, Q) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 5) — 6:3, 7:6 (7:2)