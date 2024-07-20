Штруфф уступил 192-й ракетке мира в полуфинале турнира в Гштааде

Сегодня, 13:36
Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф в полуфинале турнира в Гштааде уступил французу Кантену Алису со счетом 3:6, 6:7 (2:7).
Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. На счету 34-летнего немца 2 эйса, 6 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В финале 192-я ракетка мира встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Маттео Берреттини (Италия).
Гштаад (Швейцария)
Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Кантен Алис (Франция, Q) — Ян-Леннард Штруфф (Германия, 5) — 6:3, 7:6 (7:2)