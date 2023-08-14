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Сегодня, 23:27

Шварцман поделился мыслями о том, что впервые за семь лет не сыграет в основной сетке «мастерса»

Алина Савинова
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Аргентинский теннисист Диего Шварцман высказался о поражении в финале квалификации турнира в Цинциннати.

В этом матче аргентинец уступил россиянину Александру Шевченко. Впервые с 2016 года он не сыграет в основной сетке «мастерса».

«7 лет... 52 основные сетки «мастерсов» подряд. Теперь эта серия прервалась, и я испытываю смесь грусти и счастья от того, что за эти годы достиг того, о чем и не мечтал. Спасибо каждому, кто был причастен к моему появлению в теннисе, и тем, кто всегда меня поддерживает. Это самое прекрасное в спорте — охватывать столько людей, которые могут получать удовольствие от моей игры, когда я хорошо выступаю. Продолжение следует. Работаем, работаем», — написал Шварцман в социальных сетях.

Шварцман начал свою профессиональную карьеру в 2010 году. В активе 30-летнего теннисиста четыре победы на турнирах ATP в одиночном разряде. Он является 97-й ракеткой мира (605 очков).

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