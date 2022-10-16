Шварцман признался, что в этом сезоне страдал от приступов паники

Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал о своих психологических проблемах, которые его беспокоят в этом сезоне. Он отметил, что ему было трудно справиться с возложенными на него ожиданиями.

«В это году у меня было довольно много приступов паники. Такое бывает в теннисе. Лучше стремиться к краткосрочной перспективе и ставить цели только на один сезон. В этом году я стартовал 14-м в мире. Сейчас я на 18-й строчке, и я говорю себе: «Какой отвратительный год». В этом году я начал терапию от всего, что со мной происходит, и работаю с психотерапевтом», — приводит слова Шварцмана Urbana Play.

В 2022 году на Открытом чемпионате Австралии 30-летний спортсмен потерпел поражение уже во втором раунде. На турнирах в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро ему удалось дойти до финальных матчей, но и в одном, и в другом случае он потерпел поражении. На турнире серии Мастерс в Монте-Карло аргентинец доиграл до четвертьфинала, а на соревнованиях в Барселоне прошел в полуфинал, где уступил Пабло Карреньо Бусте.