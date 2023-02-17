Диего Шварцман: «Сейчас у меня очень низкий уровень, трудно найти этому объяснение»

Аргентинский теннисист Диего Шварцман прокомментировал поражение от испанца Бернабе Сапата Миральеса (1:6, 3:6) в матче второго круга турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина).

«Трудно найти объяснение такому матчу и поражению. Уровень очень низкий, ни поддержка болельщиков, ни ошибки соперника не помогают мне быть конкурентоспособным. Такова реальность, сейчас мой уровень очень низок, и я проигрываю матчи, в которых раньше побеждал. Мне трудно найти этому объяснение, вот откуда исходит неуверенность, с которой я играю», — цитирует TyC Sports Шварцмана.

В четвертьфинале Бернабе Сапата Миральес сыграет против аргентинца Франсиско Черундоло.