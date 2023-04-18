Шварцман сыграет с Синнером во втором круге турнира в Барселоне

Сегодня, 14:20
Аргентинский теннисист Диего Шварцман обыграл китайца У Ибина в первом круге турнира ATP 500 в Барселоне.
Матч завершился со счетом 6:2, 6:2. Шварцман во втором круге сыграет с итальянцем Янником Синнером.
В другом матче итальянец Франческо Пассаро обыграл испанца Фернандо Вердаско со счетом 6:1, 6:1. В следующем раунде он встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 722 480 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Франческо Пассаро (Италия) — Фернандо Вердаско (Испания, WC) — 6:1, 6:1
Диего Шварцман (Аргентина) — У Ибин (Китай) — 6:2, 6:2