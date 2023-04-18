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Сегодня, 14:20

Шварцман сыграет с Синнером во втором круге турнира в Барселоне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Аргентинский теннисист Диего Шварцман обыграл китайца У Ибина в первом круге турнира ATP 500 в Барселоне.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:2. Шварцман во втором круге сыграет с итальянцем Янником Синнером.

В другом матче итальянец Франческо Пассаро обыграл испанца Фернандо Вердаско со счетом 6:1, 6:1. В следующем раунде он встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 722 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Франческо Пассаро (Италия) — Фернандо Вердаско (Испания, WC) — 6:1, 6:1

Диего Шварцман (Аргентина) — У Ибин (Китай) — 6:2, 6:2

Теннис
Янник Синнер
0
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