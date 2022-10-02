Швейцарец Хюслер стал победителем турнира в Болгарии

Сегодня, 18:26
Швейцарец Марк-Андреа Хюслер стал победителем теннисного турнира в Болгарии.
В финале он в двух сетах сломил сопротивление датчанина Хольгера Руне — 6:4, 7:6 (10:8). Теннисисты провели на корте 1 час и 42 минуты.
Хуслер выиграл первый титул в карьере и заработает 250 рейтинговых очков, а также более 80 тысяч евро?? призовых.
София (Болгария)
Турнир ATP Sofia Open
Призовой фонд 534 555 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — Хольгер Руне (Дания, 5) — 6:4, 7:6 (10:8)