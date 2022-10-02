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Сегодня, 18:26

Швейцарец Хюслер стал победителем турнира в Болгарии

Иван Шитик
Корреспондент

Швейцарец Марк-Андреа Хюслер стал победителем теннисного турнира в Болгарии.

В финале он в двух сетах сломил сопротивление датчанина Хольгера Руне — 6:4, 7:6 (10:8). Теннисисты провели на корте 1 час и 42 минуты.

Хуслер выиграл первый титул в карьере и заработает 250 рейтинговых очков, а также более 80 тысяч евро?? призовых.

София (Болгария)

Турнир ATP Sofia Open

Призовой фонд 534 555 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — Хольгер Руне (Дания, 5) — 6:4, 7:6 (10:8)

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