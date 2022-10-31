Швейцарец Хюслер стал соперником Хачанова во втором круге турнира в Париже

Швейцарец Марк-Андреа Хюслер вышел во второй круг теннисного турнира в Париже. На старте соревнований он победил итальянца Янника Синнера — 6:2, 6:3. Во втором круге Хюслер сыграет с представителем России Кареном Хачановым. Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 5 415 410 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Марк-Андреа Хюслер (Швейцария, Q) — Янник Синнер (Италия, 11) — 6:2, 6:3 Ришар Гаске (Франция, WC) — Алекс Молчан (Словакия) — 6:3, 6:1 Лоренцо Музетти (Италия) — Марин Чилич (Хорватия, 15) — 6:4, 6:4 Тэйлор Фритц (США, 9) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 7:5, 6:2 Николоз Басилашвили (Грузия) — Кантен Алис (Франция, Q) — 6:3, 6:4