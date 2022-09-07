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7 сентября, 16:40

Швейцарские СМИ сообщают, что Федерер не сыграет на Кубке Лэйвера

Анна Горшкова
Корреспондент

Швейцарская газета Tages-Anzeiger сообщает, что 20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер, скорее всего, не сыграет на Кубке Лэйвера.

По данным источника, реабилитация 40-летнего теннисиста после травмы колена идет медленнее, чем ожидалось. У него снова обнаружили воду в правом колене, которое оперировали уже трижды. Поэтому его участие в турнире маловероятно.

В этом году Кубок Лэйвера пройдет 23-25 сентября в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Федерер, Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Энди Маррей, Стефанос Циципас и Каспер Рууд сыграют за сборную Европы на турнире.

6 сентября стало известно, что Федерер заявился на турнир ATP 5000 в Базеле. Последний раз он выходил на корт в июле прошлого года в рамках Уимблдона. На данный момент в активе швейцарца нет очков.

Источник: https://www.tagesanzeiger.ch/das-grosse-raetselraten-um-roger-federer-271602762466
Теннис
Роджер Федерер
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