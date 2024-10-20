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Сегодня, 00:15

Синнер обыграл Алькараса и стал победителем турнира «Шлем шести королей»

Сергей Разин
корреспондент
Янник Синнер.
Фото Reuters
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Итальянский теннисист Янник Синнер в финале выставочного турнира «Шлем шести королей» обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. На счету 23-летнего итальянца 5 эйсов и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13. У 21-летнего испанца 2 эйса, 2 ошибки на второй подаче и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

Синнер стал победителем турнира «Шлем шести королей», который проходил в Саудовской Аравии. Первая ракетка мира получит за победу в финале 6 миллионов долларов.

Карлос Алькарас
Янник Синнер

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