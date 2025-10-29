Синнер победил Бергса во втором круге «мастерса» в Париже

29 октября, 20:58
Итальянец Янник Синнер вышел в третий круг турнира серии ATP 1000 в Париже.
Во втором круге вторая ракетка мира победил бельгийца Зизу Бергса (41-я ракетка) со счетом 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 29 минут.
Следующим соперником Синнера станет аргентинец Франсиско Черундоло.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Синнер (Италия, 2) — Зизу Бергс (Бельгия) — 6:4, 6:2
Кот-матрос
Когда же этот скелет сдуется?
29.10.2025
Skorz.
На какую букву , должна начинаться фамилия игрока , который сможет остановить Синнера !)))
29.10.2025