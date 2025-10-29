Видео
29 октября, 20:58

Синнер победил Бергса во втором круге «мастерса» в Париже

Руслан Минаев
Янник Синнер.
Фото Reuters

Итальянец Янник Синнер вышел в третий круг турнира серии ATP 1000 в Париже.

Во втором круге вторая ракетка мира победил бельгийца Зизу Бергса (41-я ракетка) со счетом 6:4, 6:2. Матч длился 1 час 29 минут.

Следующим соперником Синнера станет аргентинец Франсиско Черундоло.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 2) — Зизу Бергс (Бельгия) — 6:4, 6:2

2

  • Кот-матрос

    Когда же этот скелет сдуется?

    29.10.2025

  • Skorz.

    На какую букву , должна начинаться фамилия игрока , который сможет остановить Синнера !)))

    29.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Янник Синнер
