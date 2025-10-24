Синнер победил Бублика и вышел в полуфинал турнира в Вене

24 октября, 19:54
Итальянец Янник Синнер стал полуфиналистом турнира в Вене.
В четвертьфинале вторая ракетка мира победил представляющего Казахстан Александра Бублика со счетом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 18 минут.
Синнер за игру реализовал 2 брейк-пойнта из 8 и сделал 8 эйсов. У Бублика 9 эйсов и 4 двойные ошибки.
За выход в финал Синнер сыграет с австралийцем Алексом де Минауром.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 736 875 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Бублик (Казахстан, 8) — 6:4, 6:4
Skorz.
Конечно , хотелось бы видеть идиалистическую картинку , где Мирра и Даниил в Итоговых турнирах !) Мирра играет и в одиночном и в паре ..., Даниил , только что выйиграл у Сннера в Вене и вышел дальше ...)))))) А на сегодня , повылетали ...Даниил смотрит телевизор , а Мирра -запасная + пара ))) Ну что делать ? Будем ждать !
24.10.2025
Из Алматы
Неужели Саша стал Александром? То есть взрослым? Играл на позитиве. Улучшил "менталку"? Научился правильно принимать проигрыши? Если это так, то хорошо бы этому научиться и абсолютному большинству российских теннисистов, включая лидеров, - Медведева, Рублёва, Хачанова, Андрееву, Александрову, Шнайдер.
24.10.2025
рustot
Клостебол силён. Бублик хорош!!! отличный сезон
24.10.2025
TokTram_
С руки зачётно Синнера наколол )
24.10.2025
andy1962
вот что допинг животворящий делает!(((
24.10.2025
Черемисин57
Браво, Бублик! Прошёл проверку первой ракеткой мира!! Уступил достойно, по гейму в каждом сете!!! Ракеток не ломал, не психовал, наоборот был на позитиве- много улыбался! Однозначно половина публики болела за него!! Короче молоток!!!Ну, и Синнеру браво!! Подтвердил свой первый номер!
24.10.2025