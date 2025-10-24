Синнер победил Бублика и вышел в полуфинал турнира в Вене

Итальянец Янник Синнер стал полуфиналистом турнира в Вене. В четвертьфинале вторая ракетка мира победил представляющего Казахстан Александра Бублика со счетом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 18 минут. Синнер за игру реализовал 2 брейк-пойнта из 8 и сделал 8 эйсов. У Бублика 9 эйсов и 4 двойные ошибки. За выход в финал Синнер сыграет с австралийцем Алексом де Минауром. Вена (Австрия) Турнир ATP Erste Bank Open Призовой фонд 2 736 875 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Бублик (Казахстан, 8) — 6:4, 6:4

Skorz. Конечно , хотелось бы видеть идиалистическую картинку , где Мирра и Даниил в Итоговых турнирах !) Мирра играет и в одиночном и в паре ..., Даниил , только что выйиграл у Сннера в Вене и вышел дальше ...)))))) А на сегодня , повылетали ...Даниил смотрит телевизор , а Мирра -запасная + пара ))) Ну что делать ? Будем ждать ! 24.10.2025

Из Алматы Неужели Саша стал Александром? То есть взрослым? Играл на позитиве. Улучшил "менталку"? Научился правильно принимать проигрыши? Если это так, то хорошо бы этому научиться и абсолютному большинству российских теннисистов, включая лидеров, - Медведева, Рублёва, Хачанова, Андрееву, Александрову, Шнайдер. 24.10.2025

рustot Клостебол силён. Бублик хорош!!! отличный сезон 24.10.2025

TokTram_ С руки зачётно Синнера наколол ) 24.10.2025

andy1962 вот что допинг животворящий делает!((( 24.10.2025