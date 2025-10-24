Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

24 октября, 19:54

Синнер победил Бублика и вышел в полуфинал турнира в Вене

Руслан Минаев
Янник Синнер.
Фото Reuters

Итальянец Янник Синнер стал полуфиналистом турнира в Вене.

В четвертьфинале вторая ракетка мира победил представляющего Казахстан Александра Бублика со счетом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 18 минут.

Синнер за игру реализовал 2 брейк-пойнта из 8 и сделал 8 эйсов. У Бублика 9 эйсов и 4 двойные ошибки.

За выход в финал Синнер сыграет с австралийцем Алексом де Минауром.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 736 875 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Бублик (Казахстан, 8) — 6:4, 6:4

7

  • Skorz.

    Конечно , хотелось бы видеть идиалистическую картинку , где Мирра и Даниил в Итоговых турнирах !) Мирра играет и в одиночном и в паре ..., Даниил , только что выйиграл у Сннера в Вене и вышел дальше ...)))))) А на сегодня , повылетали ...Даниил смотрит телевизор , а Мирра -запасная + пара ))) Ну что делать ? Будем ждать !

    24.10.2025

  • Из Алматы

    Неужели Саша стал Александром? То есть взрослым? Играл на позитиве. Улучшил "менталку"? Научился правильно принимать проигрыши? Если это так, то хорошо бы этому научиться и абсолютному большинству российских теннисистов, включая лидеров, - Медведева, Рублёва, Хачанова, Андрееву, Александрову, Шнайдер.

    24.10.2025

  • рustot

    Клостебол силён. Бублик хорош!!! отличный сезон

    24.10.2025

  • TokTram_

    С руки зачётно Синнера наколол )

    24.10.2025

  • andy1962

    вот что допинг животворящий делает!(((

    24.10.2025

  • Черемисин57

    Браво, Бублик! Прошёл проверку первой ракеткой мира!! Уступил достойно, по гейму в каждом сете!!! Ракеток не ломал, не психовал, наоборот был на позитиве- много улыбался! Однозначно половина публики болела за него!! Короче молоток!!!Ну, и Синнеру браво!! Подтвердил свой первый номер!

    24.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Теннис
    Александр Бублик
    Янник Синнер
    Читайте также
    Карпину понравилось первое за 22 игры поражение, но ему посоветовали заканчивать с «благотворительностью». Что произошло после матча сборных России и Чили
    В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
    В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
    Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
    МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
    Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
    Популярное видео
    «Динамо» осталось без защитника
    «Динамо» осталось без защитника
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
    Алькарас победил Оже-Альяссима в полуфинале Итогового турнира-2025
    Синнер — о победе над де Минауром: «Он очень хорошо подавал, особенно в первом сете»
    Синнер победил де Минаура и вышел в финал Итогового турнира ATP
    Оже-Альяссим победил Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
    Синнер — о матче с де Минауром: «Мне нужно быть очень осторожным, ему нечего терять»
    Синнер — о победе над Шелтоном: «Когда он мощно подает, ты мало что можешь сделать»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя