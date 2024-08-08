Синнер и Рууд одержали победы во втором круге «мастерса» в Монреале

Итальянский теннисист Янник Синнер в двух сетах обыграл Борну Чорича их Хорватии во втором круге турнира в Монреале — 6:2, 6:4.

Спортсмены провели на корте 1 час 37 минут. Синнер 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Чорича 6 эйсов, 3 двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт, который он не смог реализовать.

В следующем круге Синнер сыграет против победителя встречи Лоренцо Сонего (Италия) — Алехандро Табило (Чили, 15).

В третий раунд «мастерса» также вышел норвежец Каспер Рууд, обыграв австралийца Джеймса Дакуорта со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3. Его дальнейшим соперником станет либо Себастьян Корда, либо Тэйлор Фритц (оба — США).

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Борна Чорич (Хорватия, Q) — 6:2, 6:4

Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Джеймс Дакуорт (Австралия, LL) — 6:2, 6:7 (5:7), 6:3