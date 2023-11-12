Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:30

Синнер — Циципас: смотреть трансляцию матча Итогового турнира АТР (видео)

Янник Синнер сыграет со Стефаносом Циципасом в Итоговом турнире АТР 12 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Янник Синнер.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Четвертая ракетка мира Янник Синнер (Италия) и шестой номер мирового рейтинга Стефанос Циципас (Греция) скрестят ракетки в матче Итогового турнира АТР в воскресенье, 12 ноября. Игра пройдет на арене «Пала Альпитур» в Турине (Италия) и начнется в 16.30 по московскому времени.

Официальной трансляции в России не будет. Смотреть игру бесплатно можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

ATP Finals в 2023 пройдет с 12 по 19 ноября. Групповой этап состоятся с 12 по 17 ноября. Игры полуфинала пройдут 18 ноября. Финальный матч запланирован на 19 ноября.

Основную информацию об Итоговом турнире сезона читайте на сайте «СЭ».

Теннис: новости и обзоры матчей, статистика и расписание турниров, фото и интервью спортсменов в актуальном виде на сайте

Теннис
Стефанос Циципас
Янник Синнер
0
Читайте также
«Мне стоит больше слушать Кузю». Овечкин прервал засуху и сравнялся с рекордом Гретцки по голам в пустые ворота
Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Аэропорты Внуково и Домодедово вводили кратковременные ограничения на полеты
Израиль продал Финляндии системы ПРО «Праща Давида» за €317 млн
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: Итоговый турнир ATP 2023: основные материалы, участники и группы
Циципас второй день подряд досрочно завершает тренировку на Итоговом турнире
Медведев не согласился с Циципасом, для которого победа в Итоговом турнире важнее титула «Большого шлема»
Кто сможет остановить Джоковича? Расклады на Итоговый турнир
Джокович: «Это молодое поколение теннисистов, жаждущее побед, мотивирует меня показывать свою лучшую игру»
Циципас не смог завершить тренировку со Зверевым из-за проблем с физическим состоянием
Медведев — Рублев: дата и время начала матча ATP Finals 2023
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Циципас второй день подряд досрочно завершает тренировку на Итоговом турнире