13 августа, в воскресенье, восьмая ракетка мира из Италии Янник Синнер сыграет с австралийцем Алексом де Минауром в финале турнира ATP в Торонто (Канада). Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча Синнер — де Минаур можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.

В последний раз де Минаур и Синнер играли друг с другом 4 мая 2022 года. Тогда итальянец победил соперника из Австралии (6:1, 6:4) в матче 1/16 финала турнира в Мадриде.

Призовой фонд турнира в канадском Торонто составляет 6,6 миллиона долларов.

Теннис: новости и результаты игр, календарь турниров WTA и ATP, рейтинги и интервью, обзоры и статистика в актуальном виде.