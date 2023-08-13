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Сегодня, 22:00

Синнер — де Минаур: трансляция финала турнира в Торонто

Прямая видеотрансляция финала турнира в Торонто Синнер — де Минаур начнется в 23.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисист Янник Синнер.
Янник Синнер.
Фото USA Today Sports
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13 августа, в воскресенье, восьмая ракетка мира из Италии Янник Синнер сыграет с австралийцем Алексом де Минауром в финале турнира ATP в Торонто (Канада). Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча Синнер — де Минаур можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.

В последний раз де Минаур и Синнер играли друг с другом 4 мая 2022 года. Тогда итальянец победил соперника из Австралии (6:1, 6:4) в матче 1/16 финала турнира в Мадриде.

Призовой фонд турнира в канадском Торонто составляет 6,6 миллиона долларов.

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Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/
Теннис
Янник Синнер
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