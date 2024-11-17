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Сегодня, 21:38

Синнер победил Фритца в финале Итогового турнира

Руслан Минаев
Янник Синнер.
Фото Reuters
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Итальянец Янник Синнер победил американца Тэйлора Фритца в финале Итогового турнира ATP — 6:4, 6:4.

Матч длился 1 час 20 минут. Первая ракетка мира сделал за игру 14 эйсов и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. У 5-й ракетки мира — 8 эйсов и 2 двойные ошибки.

Синнер впервые выиграл Итоговый турнир. В 2023-м он вышел в финал, уступив сербу Новаку Джоковичу.

Итальянец в этом году выиграл 8-й турнир, среди которых Australian Open и US Open.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 1) — Тэйлор Фритц (США, 5) — 6:4, 6:4

Теннис
Тэйлор Фритц
Янник Синнер

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