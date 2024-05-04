Синнер из-за травмы снялся с «мастерса» в Риме

Итальянский теннисист Янник Синнер не сыграет на «мастерсе» в Риме.

22-летний итальянец пропустит турнир из-за повреждения бедра. Об этом он объявил в соцсетях. По словам Синнера, он рассчитывает вернуться в строй к старту «Ролан Гаррос».

«Нелегко писать это сообщение, но после повторного разговора с врачами и специалистами о проблемах с бедром я вынужден сообщить, что, к сожалению, не смогу сыграть в Риме», — написал Синнер в соцсетях.

Ранее Синнер снялся с четвертьфинала «мастерса» в Мадриде. Он должен был сыграть с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который в итоге вышел в финал турнира, где встретится с россиянином Андреем Рублевым.

Турнир в Риме будет проходить с 8 по 19 мая. Действующим победителем «мастерса» является российский теннисист Даниил Медведев.