Синнер из-за травмы снялся с «мастерса» в Риме

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Итальянский теннисист Янник Синнер не сыграет на «мастерсе» в Риме.
22-летний итальянец пропустит турнир из-за повреждения бедра. Об этом он объявил в соцсетях. По словам Синнера, он рассчитывает вернуться в строй к старту «Ролан Гаррос».
«Нелегко писать это сообщение, но после повторного разговора с врачами и специалистами о проблемах с бедром я вынужден сообщить, что, к сожалению, не смогу сыграть в Риме», — написал Синнер в соцсетях.
Ранее Синнер снялся с четвертьфинала «мастерса» в Мадриде. Он должен был сыграть с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который в итоге вышел в финал турнира, где встретится с россиянином Андреем Рублевым.
Турнир в Риме будет проходить с 8 по 19 мая. Действующим победителем «мастерса» является российский теннисист Даниил Медведев.