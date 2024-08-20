Синнер избежал дисквалификации за два положительных теста на анаболик

Первая ракетка мира Янник Синнер избежал дисквалификации за две положительные допинг-пробы, сообщает Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

Итальянец был признан невиновным после тестов, которые подтвердили наличие в его организме клостебола. Пробы были взяты в марте этого года.

Независимый трибунал постановил, что вещество попало в организм теннисиста через анаболик, который купил его фитнес-тренер, а физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на его пальце. Отмечается, что врач лечил спортсмена без перчаток.

«После консультаций с научными экспертами, которые пришли к выводу, что объяснения игрока заслуживают доверия, ITIA не стала возражать против апелляций игрока об отмене временного отстранения», — говорится в заявлении на сайте ITIA.

Несмотря на оправдание по делу о допинге, Синнер лишится призовых и рейтинговых очков за турнир серии «мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который проходил с 6 по 17 марта.