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Синнер: «Титул в Италии очень много значит для меня. Я очень счастлив»

Руслан Минаев
Янник Синнер.
Фото Reuters
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Итальянец Янник Синнер прокомментировал победу над американцем Тэйлором Фритцем в финале Итогового турнира ATP.

«Потрясающе. Это мой первый титул в Италии, и он значит для меня очень много. Очень особенный трофей. Я просто старался подобрать ключи к каждому сопернику, пытался играть в мой лучший теннис. В этом и был секрет. Я провел турнир на очень высоком уровне. Порой, я играл идеально, поэтому очень счастлив», — цитирует Синнера пресс-служба ATP.

Синнер впервые выиграл Итоговый турнир. В 2023-м он вышел в финал, уступив сербу Новаку Джоковичу.

Итальянец в этом году выиграл 8-й турнир, среди которых Australian Open и US Open.

Теннис
Янник Синнер

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