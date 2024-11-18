Синнер: «Титул в Италии очень много значит для меня. Я очень счастлив»

Итальянец Янник Синнер прокомментировал победу над американцем Тэйлором Фритцем в финале Итогового турнира ATP.

«Потрясающе. Это мой первый титул в Италии, и он значит для меня очень много. Очень особенный трофей. Я просто старался подобрать ключи к каждому сопернику, пытался играть в мой лучший теннис. В этом и был секрет. Я провел турнир на очень высоком уровне. Порой, я играл идеально, поэтому очень счастлив», — цитирует Синнера пресс-служба ATP.

Синнер впервые выиграл Итоговый турнир. В 2023-м он вышел в финал, уступив сербу Новаку Джоковичу.

Итальянец в этом году выиграл 8-й турнир, среди которых Australian Open и US Open.