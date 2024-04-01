Синнер обратился к Димитрову после победы в финале турнира в Майами

Итальянский теннисист Янник Синнер после победы в финале турнира в Майами (США) обратился к сопернику Григору Димитрову. В заключительной встрече итальянец выиграл со счетом 6:3, 6:1.

«Очень приятно не только играть с тобой, но и разговаривать с тобой, учиться у тебя. Спасибо. За тобой стоит невероятная команда, которая приложила немало усилий для достижения этого результата», — сказал теннисист после матча.