Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 08:09

Синнер обратился к Димитрову после победы в финале турнира в Майами

Виктория Кравченко
Теннисист Янник Синнер.
Янник Синнер.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Итальянский теннисист Янник Синнер после победы в финале турнира в Майами (США) обратился к сопернику Григору Димитрову. В заключительной встрече итальянец выиграл со счетом 6:3, 6:1.

«Очень приятно не только играть с тобой, но и разговаривать с тобой, учиться у тебя. Спасибо. За тобой стоит невероятная команда, которая приложила немало усилий для достижения этого результата», — сказал теннисист после матча.

После победы в турнире Синнер впервые в карьере станет второй ракеткой мира, обойдя в рейтинге испанца Карлоса Алькараса. Для 22-летнего спортсмена это 13-й титул в АТР-туре.

Григор Димитров
Янник Синнер
1
0
Читайте также
Матчи Лиги чемпионов в России могут стать платными
Гол и передача Миранчука помогли «Аталанте» разгромить «Наполи»
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Синнер после победы в Майами: «Сезон на харде прошел очень хорошо»

Синнер впервые в карьере поднялся на второе место в рейтинге АТР