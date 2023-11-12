Синнер обыграл Циципаса в первом матче Итогового турнира ATP

Сегодня, 18:18
Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл грека Стефаноса Циципаса на старте группового этапа Итогового турнира ATP — 6:4, 6:4. Встреча длилась 1 час 25 минут.
Синнер выполнил девять эйсов, реализовал два брейк-пойнта из пяти и допустил две двойные ошибки. У Циципаса — шесть подач навылет.
В группе с греком и итальянцем играют Новак Джокович и Хольгер Руне.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Зеленая группа
Янник Синнер (Италия, 4) — Стефанос Циципас (Греция, 6) — 6:4, 6:4