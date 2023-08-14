Синнер обыграл Де Минаура в финале «мастерса» в Торонто

Итальянец Янник Синнер обыграл австралийца Алекса Де Минаура в финале турнира серии «мастерс» в Торонто — 6:4, 6:1. Матч длился 1 час 30 минут.

8-я ракетка мира Синнер за игру сделал 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. У 18-й ракетка мира Де Минаура — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 2 из 4 реализованных брейк-пойнта.

21-летний Синнер впервые в карьере победит на турнире ATP-1000. Ранее он дважды уступал в решающих играх — в финале Майами-2021 (проиграл Хуберту Хуркачу (6:7 (4:7), 4:6) и в финале Майами-2023 (проиграл Даниилу Медведеву (5:7, 3:6).