Синнер обыграл Легечку и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Итальянский теннисист Янник Синнер в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграл чеха Иржи Легечке со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 28 минут. На счету 22-летнего итальянца 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11. В полуфинале Синнер встретится с победителем матча Андрей Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания). Индиан-Уэллс (США) Турнир ATP BNP Paribas Open Призовой фонд 8 995 555 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Янник Синнер (Италия, 3) — Иржи Легечка (Чехия, 32) — 6:3, 6:3