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14 марта, 22:39

Синнер обыграл Легечку и вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе обыграл чеха Иржи Легечке со счетом 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. На счету 22-летнего итальянца 3 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В полуфинале Синнер встретится с победителем матча Андрей Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 3) — Иржи Легечка (Чехия, 32) — 6:3, 6:3

Янник Синнер
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