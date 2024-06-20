Синнер обыграл Марожана и вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Сегодня, 17:15
Итальянский теннисист Янник Синнер в 1/8 финала турнира в Галле (Германия) обыграл венгра Фабиана Марожана со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. На счету 22-летнего итальянца 12 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 15.
В четвертьфинале Синнер встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).
Галле (Германия)
Турнир ATP Terra Wortmann Open
Призовой фонд 2 255 655 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Янник Синнер (Италия, 1) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:3