Синнер обыграл Марожана и вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Итальянский теннисист Янник Синнер в 1/8 финала турнира в Галле (Германия) обыграл венгра Фабиана Марожана со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. На счету 22-летнего итальянца 12 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 15. В четвертьфинале Синнер встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Ян-Леннард Штруфф (Германия). Галле (Германия) Турнир ATP Terra Wortmann Open Призовой фонд 2 255 655 евро Открытые корты, трава Одиночный разряд Второй круг Янник Синнер (Италия, 1) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:3