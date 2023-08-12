Синнер обыграл Монфиса и вышел в полуфинал турнира в Торонто

Итальянский теннисист Янник Синнер в четвертьфинале турнира в Торонто обыграл француза Гаэля Монфиса со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. На счету 21-летнего итальянца 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4. В полуфинале Синнер встретится с американцем Томми Полом. Торонто (Канада) Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers Призовой фонд 6 600 000 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Янник Синнер (Италия, 7) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:4, 4:6, 6:3