Синнер обыграл Вавринку и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

Итальянский теннисист Янник Синнер в четвертьфинале турнира в Роттердаме обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счетом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 13 минут. На счету 21-летнего итальянца 4 эйса и 5 реализованных брейк-пойнта из 8. В полуфинале Синнер встретится с победителем матча Гейс Брауэр (Нидерланды) — Таллон Грикспур (Нидерланды). Роттердам (Нидерланды) Турнир ATP ABN AMRO Open Призовой фонд 2 074 505 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Янник Синнер (Италия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:1, 6:3