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17 февраля, 23:35

Синнер обыграл Вавринку и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

Сергей Разин
корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер в четвертьфинале турнира в Роттердаме обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счетом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. На счету 21-летнего итальянца 4 эйса и 5 реализованных брейк-пойнта из 8.

В полуфинале Синнер встретится с победителем матча Гейс Брауэр (Нидерланды) — Таллон Грикспур (Нидерланды).

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 074 505 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:1, 6:3

Стэн Вавринка
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