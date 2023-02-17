Синнер обыграл Вавринку и вышел в полуфинал турнира в Роттердаме

17 февраля, 23:35
Итальянский теннисист Янник Синнер в четвертьфинале турнира в Роттердаме обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счетом 6:1, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 13 минут. На счету 21-летнего итальянца 4 эйса и 5 реализованных брейк-пойнта из 8.
В полуфинале Синнер встретится с победителем матча Гейс Брауэр (Нидерланды) — Таллон Грикспур (Нидерланды).
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN AMRO Open
Призовой фонд 2 074 505 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Янник Синнер (Италия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:1, 6:3