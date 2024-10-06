Синнер опроверг слухи о помолвке с Калинской

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал слухи о том, что он сделал предложение россиянке Анне Калинской.

«Для меня это тоже было новостью, честно говоря (смеется). Нет, я не спрашивал и ничего не произошло», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Ранее Калинская также опровергла информацию о предстоящей свадьбе.

5 октября итальянское издание Corriere dello Sport со ссылкой на журнал DiPiu сообщило, что Синнер сделал предложение Калинской после завершения US Open.

23-летний итальянец в мае подтвердил, что находится в отношениях с 25-летней россиянкой.