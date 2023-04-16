Синнер отказался комментировать поведение Руне на турнире в Монте-Карло

Итальянский теннисист Янник Синнер после своего поражения в полуфинале турнира в Монте-Карло отказался комментировать поведение датчанина Хольгера Руне.

Руне заигрывал с публикой и создавал конфликтные ситуации.

«Нет, не хочу комментировать», — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.

Матч Руне и Синнера завершился со счетом 1:6, 7:5, 7:5 в пользу датчанина.

В финале 19-летний датчанин сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Руне впервые вышел в финал турнира в Монте-Карло и второй раз в финал «Мастерса». В 2022 году он в Париже обыграл Новака Джоковича в матче за титул.