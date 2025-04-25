Синнер ожидает, что ему будет непросто вернуться в теннис после дисквалификации

Итальянский теннисист Янник Синнер, отбывающий дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, рассказал, как готовится к возвращению в тур.

В феврале 23-летний итальянец и ВАДА заключили соглашение, согласно которому спортсмен отбудет дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил сроком три месяца (до 4 мая) и после этого сможет вернуться на корт.

«Теперь, когда у нас осталось меньше месяца, мы тренируемся очень и очень усердно. Надеюсь, мы снова наберем обороты перед грунтовым сезоном. Мне определенно будет нелегко. Первые матчи будут трудными, но надеюсь, что смогу вернуться в свой ритм, а там посмотрим, как пойдет», — заявил Синнер.

В марте 2024-го теннисист дважды сдал положительный тест на метаболит клостебола.