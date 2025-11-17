Видео
17 ноября, 19:12

Синнер — о сезоне-2025: «Особенный год со взлетами и падениями, теперь время для отдыха»

Сергей Ярошенко

Вторая ракетка мира Янник Синнер подвел итоги сезона-2025 после победы на Итоговом турнире ATP.

В финале 24-летний итальянец обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса со счетом 7:6 (7:4), 7:5.

«Особенный год со взлетами и падениями, но полный благодарности людям вокруг меня. Не смог бы пройти через все это без команды. Одна из лучших недель в году, спасибо за поддержку и весь тяжелый труд. Теперь время для небольшого отдыха», — написал теннисист в соцсети.

Помимо Итогового турнира, Синнер в 2025 году выиграл Australian Open и Уимблдон, а также одержал победу на турнирах в Вене и Пекине.

Теннис
Янник Синнер
