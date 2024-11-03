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Сегодня, 10:10

Синнер потренировался со Штепанеком перед вылетом в Турин

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер провел тренировку с победителем двух турниров «Большого шлема» в парном разряде Радеком Штепанеком.

Первая ракетка мира готовится к Итоговому турниру АТР в Монте-Карло.

«Радек, спасибо за прекрасную тренировку, а еще за мастер-класс по игре у сетки. Здорово снова вернуться на корт и взяться за дело. Скоро увидимся в Турине», — написал в своих соцсетях тренер итальянца Даррен Кейхилл.

Итоговый турнир АТР в Турине пройдет с 10 по 17 ноября. Помимо Синнера, на него уже квалифицировались немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас и россиянин Даниил Медведев.

Теннис
Радек Штепанек
Янник Синнер

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