Синнер потренировался со Штепанеком перед вылетом в Турин

Итальянский теннисист Янник Синнер провел тренировку с победителем двух турниров «Большого шлема» в парном разряде Радеком Штепанеком.

Первая ракетка мира готовится к Итоговому турниру АТР в Монте-Карло.

«Радек, спасибо за прекрасную тренировку, а еще за мастер-класс по игре у сетки. Здорово снова вернуться на корт и взяться за дело. Скоро увидимся в Турине», — написал в своих соцсетях тренер итальянца Даррен Кейхилл.

Итоговый турнир АТР в Турине пройдет с 10 по 17 ноября. Помимо Синнера, на него уже квалифицировались немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас и россиянин Даниил Медведев.