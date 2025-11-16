Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

16 ноября, 23:11

Синнер повторил достижение Федерера, защитив титул на Итоговом турнире

Алина Савинова
Янник Синнер.
Фото Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса в финале Итогового турнира АТР-2025.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:5 в пользу второй ракетки мира.

24-летний Синнер выиграл Итоговый турнир второй сезон подряд и стал самым молодым игроком с 2004 года, защитившим этот титул. Тогда это сделал швейцарец Роджер Федерер в возрасте 23 лет.

Теперь на счету итальянца 24 титула на уровне АТР в одиночном разряде. В этом сезоне Синнер выиграл шесть турниров.

1

  • Saiga-спринтер

    Итальянцы открыли новый долгоиграющий фарм.препарат (пока не поймали/обнаружили допингом называть не следует)? Неуж-то звработала секретная лаборатория "ZZ" на Сардинии, которую так и не смогли разбомбить американские Б-21? Или из ГДР тайно переправили итальяские подводные боевые пловцы ученых-физиологов из берлинской секретной лаборатории? Тогда очень скоро все мировые рекорды в спорте будут носить фамилии с окончаниями как у длинной итальянской лапши.

    17.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Теннис
    Роджер Федерер
    Янник Синнер
    Читайте также
    Потеря азарта, непонятная ротация и совмещение постов Карпина. Какие недовольства теперь вызывает сборная России после Чили и Перу
    Трамп призвал республиканцев поддержать публикацию файлов Эпштейна в конгрессе
    В Гольяновском пруду в Москве нашли голову ребенка. Что известно
    В Италии назвали разрушительным сигналом для ВСУ коррупционный скандал на Украине
    Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
    Стали известны правила для россиян и украинцев на Сурдлимпийских играх-2025
    Популярное видео
    «Динамо» осталось без защитника
    «Динамо» осталось без защитника
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
    Даниил Медведев сыграет на турнире в Санкт-Петербурге
    Оже-Альяссим вошел в топ-5 рейтинга ATP
    Синнер второй раз подряд выиграл домашний Итоговый турнир. Алькарас дал бой, но не взял ни сета
    Алькарас — Синнеру: «Надеюсь, мы сыграем с тобой еще не в одном финале»
    Синнер — о победе на Итоговом турнире: «Для меня нет лучшего завершения сезона»
    Синнер стал первым теннисистом, выигравший два Итоговых турнира подряд без потери сета
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя