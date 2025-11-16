16 ноября, 23:11
Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса в финале Итогового турнира АТР-2025.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:5 в пользу второй ракетки мира.
24-летний Синнер выиграл Итоговый турнир второй сезон подряд и стал самым молодым игроком с 2004 года, защитившим этот титул. Тогда это сделал швейцарец Роджер Федерер в возрасте 23 лет.
Теперь на счету итальянца 24 титула на уровне АТР в одиночном разряде. В этом сезоне Синнер выиграл шесть турниров.
Saiga-спринтер
Итальянцы открыли новый долгоиграющий фарм.препарат (пока не поймали/обнаружили допингом называть не следует)? Неуж-то звработала секретная лаборатория "ZZ" на Сардинии, которую так и не смогли разбомбить американские Б-21? Или из ГДР тайно переправили итальяские подводные боевые пловцы ученых-физиологов из берлинской секретной лаборатории? Тогда очень скоро все мировые рекорды в спорте будут носить фамилии с окончаниями как у длинной итальянской лапши.
17.11.2025