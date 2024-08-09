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Сегодня, 06:33

Синнер повторил статистическое достижение Медведева и Рублева на харде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг «мастерса» в Монреале, обыграв Борну Чорича из Хорватии (6:2, 6:4).

С начала сезона 2020 года Синнер стал третьим игроком, одержавшим более 150 побед на харде. Лидером по этому показателю является Даниил Медведев (179), на втором месте — Андрей Рублев (151).

Также Синнер стал вторым самым молодым игроком (22 года 357 дней), одержавшим 40 побед подряд в матчах с соперниками, не входящими в топ-20 рейтинга ATP. Первым был Рафаэль Надаль — 22 года 285 дней.

В следующем круге турнира в Монреале 22-летний итальянец сыграет против Алехандро Табило (Чили, 15).

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Янник Синнер
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