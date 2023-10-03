Синнер — о победе над Алькарасом: «Я старался не терять концентрацию и оставаться агрессивным»

Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира в Пекине.

«Конечно, это один из моих лучших матчей. Я бы сказал, что каждый матч против него тяжелый. Мы всегда проявляем большое уважение, оба отлично играем, стараемся играть на грани своих возможностей. Сегодня я играл немного лучше в важные моменты. Во втором сете у него было много шансов, но я просто старался не терять концентрацию. Мне кажется, мой план сработал. Я старался оставаться агрессивным, потому что когда у него много времени, он играет очень хорошо и очень агрессивно», — приводит пресс-служба АТР слова Синнера.

В финале турнира в Пекине 22-летний итальянец сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который ранее одержал победу над немцем Александром Зверевым. Матч пройдет 4 октября и начнется в 14.30 по московскому времени.