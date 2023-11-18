Синнер прокомментировал победу над Медведевым в полуфинале Итогового турнира ATP

Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале Итогового турнира ATP – 6:3, 6:7 (4:7), 6:1.

«Невероятные ощущения. Сегодня был действительно тяжелый матч. Я почувствовал, что он играл более агрессивно, особенно в первом сете. Каким-то образом я сделал брейк и с этого момента почувствовал себя лучше.

Второй сет был действительно напряженным, а затем он очень хорошо сыграл на тай-брейке. В третьем сете я просто старался оставаться более агрессивным и немного миксовал свою игру. Я счастлив выйти в финал», – приводит слова Синнера официальный сайт турнира.

В финале Итогового турнира 22-летний итальянец сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) – Карлос Алькарас (Испания). Игра н