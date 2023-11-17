Синнер: «Рад, что у меня есть шанс провести еще как минимум два матча»

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над датчанином Хольгером Руне (6:2, 5:7, 6:4) на Итоговом турнире ATP.

«Для меня было очень важно собраться после хорошей победы над Новаком. Я никогда не побеждал Руне, поэтому старался изо всех сил. Я начал очень хорошо. Во втором сете он лучше подавал, лучше двигался, так что матч получился гораздо более равным. Третий сет мог сложиться в его пользу. При счете 4:3 я отразил брейк-пойнт. Сегодня это было что-то вроде американских горок, но, очевидно, я очень рад и счастлив оказаться в полуфинале.

Рад, что у меня есть шанс провести еще как минимум два матча. Надеюсь, смогу закончить год хорошо. Я думаю, что все движется в правильном направлении, и посмотрим, что будет дальше», — цитирует пресс-служба ATP Синнера.