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Сегодня, 18:31

Синнер прокомментировал ситуацию с проваленными допинг-тестами

Янник Синнер.
Фото Global Look Press
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал ситуацию с двумя проваленными допинг-тестами, которые он сдал в марте нынешнего года.

Итальянец был признан невиновным после тестов, которые подтвердили наличие в его организме клостебола.

«Я оставлю этот сложный и крайне неудачный период позади. Продолжу делать все, что в моих силах, чтобы обеспечить соблюдение антидопинговой программы ITIA. У меня есть команда, которая тщательно соблюдает свои требования», — сообщил Синнер в официальном заявлении.

Независимый трибунал постановил, что вещество попало в организм теннисиста через анаболик, который купил его фитнес-тренер, а физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на его пальце. Отмечается, что врач лечил спортсмена без перчаток.

Несмотря на оправдание по делу о допинге, Синнер лишится призовых и рейтинговых очков за турнир серии «мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), в котором он дошел до полуфинала. Соревнования проходили с 6 по 17 марта.

Теннис
Янник Синнер
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