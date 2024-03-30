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30 марта, 20:19

Синнер: «Другие игроки лучше меня узнают, поэтому я должен быть готов»

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер признался, что удивлен своим успешным выступление на старте сезона.

«Я, конечно, удивлен. Это то, чего я точно не ожидал. Но невозможно контролировать все. Вы можете контролировать эмоции, желание совершенствоваться изо дня в день, и все. Конечно, я очень доволен этим сезоном. Кто бы не радовался? Но с другой стороны, я понимаю, что другие игроки лучше меня узнают. Они изучают меня, поэтому я должен быть готов. Мы видели, что в начале турнира у меня были проблемы, и это также показывает, что каждый день все по-разному, не так ли?» — приводит Tennis365 слова Синнера.

Ранее Синнер обыграл российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинале «мастерса» в Майами. В финале турнира он встретится с Григором Димитровым из Болгарии. В случае победы в Майами итальянец станет второй ракеткой мира.

В этом сезоне 22-летний Синнер завоевал титул «Большого шлема» на Открытом чемпионате Австралии, также он победил в турнире в Роттердаме.

Источник: https://www.tennis365.com/tennis-news/jannik-sinner-sensational-form-daniil-medvedev-demolition-miami-open-2024
Теннис
Янник Синнер
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