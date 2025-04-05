Синнер — о своей дисквалификации: «Мы выбрали меньшее зло, но решение было несправедливым»

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своей дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024 года.

«Принимаю ли я отстранение? Чувствую себя очень комфортно. Решение об урегулировании было принято быстро, хотя я не был с ним согласен полностью. В конце концов, мы выбрали меньшее зло, но решение было несправедливым. Но могло быть и хуже.

После принятия решения мне потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. К тому же произошли события, не связанные с этой темой. Я с нетерпением жду возвращения в Рим. Это будет нелегко, потому что к нам будет приковано много внимания», — приводит слова Синнера Sky Sports.

В августе 2024-го стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопиговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток.