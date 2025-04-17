Синнер провел первую тренировку после дисквалификации

Итальянский теннисист Янник Синнер провел первую тренировку после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает Corriere dello Sport.

23-летний спортсмен потренировался в Монте-Карло. Его партнером был британец Джек Дрейпер. Синнеру разрешено тренироваться с 13 апреля.

15 февраля ВАДА заявило, что заключило соглашение об урегулировании допингового дела Синнера. Спортсмен согласился на трехмесячный период дисквалификации за нарушение антидопинговых правил — до 4 мая 2025 года. В марте 2024-го итальянец дважды сдал положительный тест на метаболит клостебола.