Синнер рассказал, что ему помогло сохранить свой прежний уровень игры после допинг-скандала

Итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что продолжил успешно выступать после допинг-скандала благодаря поддержке и доверию его команды.

«Самое главное, что люди в моем окружении знают меня как человека и доверяют мне. Это одна из причин, по которой я продолжал играть на прежнем уровне. У меня были взлеты и падения, я был немного подавлен эмоционально, убит горем. Но иногда в жизни случаются трудности, и ты просто должен их выдержать», — приводит Tennis World USA слова Синнера.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. 23-летний спортсмен был оправдан по делу о нарушении антидопиговых правил. Он доказал, что вещество попало в его организм после массажа, который физиотерапевт по неосторожности сделал ему без перчаток.