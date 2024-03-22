Синнер — об Алькарасе: «Вне корта мы мало разговариваем»

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал об отношениях с испанцем Карлосом Алькарасом. Он признался, что мало общается со второй ракеткой мира за пределами корта.

«Он потрясающий игрок. Обычно, когда мы играем, у нас складывается очень хороший матч. Мы оба стараемся изо всех сил на корте. Мы очень уважаем друг друга. Вне корта мы не разговариваем так много, потому что у него есть свои дела и у меня — свои. Но на корте он игрок, который может показать очень многое», — приводит Tennis Infinity слова спортсмена.

22-летний Синнер является победителем одного турнира «Большого шлема». Всего на его счету 12 титулов ATP. 20-летний Алькарас за карьеру выиграл Открытый чемпионат США и Уимблдон, всего в его активе 13 побед в турнирах ATP.