Синнер — о готовности к матчу с Джоковичем: «Я люблю играть под давлением»

Итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что ему не терпится сыграть против первой ракетки мира Новака Джоковича в рамках Итогового турнира АТР.

«Ты оказываешься перед тем, кто выиграл 24 турнира «Большого шлема», три из четырех только в этом году. Это лучший результат, который когда-либо был в нашем виде спорта. Надеюсь встретиться с ним как можно скорее, уже в группе. Игра с ним покажет, на каком уровне я нахожусь. Не могу дождаться. Это матчи, к которым я готовлюсь каждый день. Они оказывают на меня давление, но я люблю играть под давлением», — приводит Tennis World слова Синнера.

На Итоговом турнире в Турине Синнер выступит в одной группе с Джоковичем, греком Стефаносом Циципасом и Хольгером Руне. Первые встречи пройдут 12 ноября. Два лучших теннисиста квартета выйдут в полуфинал турнира.

Счет в личных встречах между Джоковичем и Синнером 3-0 в пользу сербского теннисиста.