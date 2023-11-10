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Сегодня, 16:29

Синнер — о готовности к матчу с Джоковичем: «Я люблю играть под давлением»

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что ему не терпится сыграть против первой ракетки мира Новака Джоковича в рамках Итогового турнира АТР.

«Ты оказываешься перед тем, кто выиграл 24 турнира «Большого шлема», три из четырех только в этом году. Это лучший результат, который когда-либо был в нашем виде спорта. Надеюсь встретиться с ним как можно скорее, уже в группе. Игра с ним покажет, на каком уровне я нахожусь. Не могу дождаться. Это матчи, к которым я готовлюсь каждый день. Они оказывают на меня давление, но я люблю играть под давлением», — приводит Tennis World слова Синнера.

На Итоговом турнире в Турине Синнер выступит в одной группе с Джоковичем, греком Стефаносом Циципасом и Хольгером Руне. Первые встречи пройдут 12 ноября. Два лучших теннисиста квартета выйдут в полуфинал турнира.

Счет в личных встречах между Джоковичем и Синнером 3-0 в пользу сербского теннисиста.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Interviews/139821/jannik-sinner-is-ready-for-novak-djokovic-i-love-playing-under-pressure-/
Теннис
Новак Джокович
Янник Синнер
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