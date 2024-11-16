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16 ноября, 23:52

Синнер вышел в финал Итогового турнира АТР и встретится с Фритцем

Алина Савинова
Янник Синнер.
Фото Reuters
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Итальянский теннисист Янник Синнер стал вторым финалистом Итогового турнира АТР 2024 года в Турине.

В полуфинальном матче первая ракетка мира в двух сетах уверенно победил норвежца Каспера Рууда — 6:1, 6:2. Встреча длилась 1 час 10 минут.

За игру итальянец 9 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. На счету Рууда один эйс, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В финале Итогового чемпионата Синнер встретится с американцем Тэйлором Фритцем, который ранее обыграл немца Александра Зверева.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Каспер Рууд (Норвегия, 6) — 6:1, 6:2

Теннис
Янник Синнер

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