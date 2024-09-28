Сафиуллин не смог обыграть Синнера на турнире в Пекине

Российский теннисист Роман Сафиуллин в трех сетах проиграл первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру во втором круге турнира в Пекине — 6:3, 2:6, 3:6.

Спортсмены провели на корте 2 часа 21 минуту. Россиянин 6 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Синнера 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

В четвертьфинале турнира итальянский теннисист сыграет против чеха Иржи Легечки.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 720 165 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Роман Сафиуллин (Россия, LL) — 3:6, 6:2, 6:3