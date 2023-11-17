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Сегодня, 12:21

Синнер: «Я почувствовал дискомфорт в матче с Руне, но со мной все в порядке»

Янник Синнер.
Фото Reuters
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Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о боли в спине, которую почувствовал в ходе поединка с датчанином Хольгером Руне (6:2, 5:7, 6:4) в Итоговом турнире ATP в Турине.

«Я почувствовал дискомфорт, но ничего страшного, в третьем сете проблем не было, даже физиотерапевта вызывать не пришлось. Думаю, было небольшое напряжение, но со мной все в порядке», — цитирует Синнера пресс-служба ATP Finals.

4-я ракетка мира Синнер вышел в плей-офф турнира, одержав 3 победы в 3 матчах Зеленой группы Итогового чемпионата ATP.

Теннис
Хольгер Руне
Янник Синнер
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