3 ноября, 17:27

Синнер стал первым итальянским теннисистом, выигравшим «мастерс» в Париже

Анастасия Пилипенко

Четырехкратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер стал первым итальянским теннисистом, выигравшим титул «мастерса» в Париже. В финале он победил восьмую ракетку мира — канадца Феликса Оже-Альяссима (6:4, 7:6 (7:4).

Синнер одержал 23-ю победу в карьере, пятую в сезоне и пятую на турнирах серии «мастерс». Ранее он выигрывал турниры в Вене, Пекине, Уимблдоне и на Открытом чемпионате Австралии.

По итогам соревнований в Париже итальянец впервые с US Open вернулся на первое место в мировом рейтинге.

Теннис
Янник Синнер
