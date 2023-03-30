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Сегодня, 06:08

Синнер стал первым полуфиналистом «Мастерса» в Майами

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл финна Эмиля Руусувуори в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США).

Матч завершился со счетом 6:3, 6:1. Соперники провели на корте 1 час 14 минут.

11-я ракетка мира Синнер 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету 54-й ракетки Руусувуори — 2 эйса, ни одной двойной и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В полуфинале Синнер сыграет с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Тэйлор Фритц (США).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 10) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:3, 6:1

Теннис
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